Nazione: niente terzino destro? La Fiorentina smentisce Widmer, Corvino a Milano solo per cessioni...

La Nazione questa mattina scrive che Corvino sarà a Milano oggi, ma solo per occuparsi Delle ultime cessioni. Per quano riguarda il terzino destro, invece, è stato smentito dai viola l’interesse per W...

La Nazione questa mattina scrive che Corvino sarà a Milano oggi, ma solo per occuparsi Delle ultime cessioni. Per quano riguarda il terzino destro, invece, è stato smentito dai viola l’interesse per Widmer (giocatore in passato richiesto da Paulo Sousa), che quest’anno ha un prezzo di mercato molto più abbordabile rispetto alla scorsa stagione, ma non risulta affatto un interesse di Corvino per il giocatore.