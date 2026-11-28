L'analisi Nazione: "Mastantuono accende la manovra viola. Ma Vanoli deve metterlo nelle condizioni di esprimersi al masismo"

Sostituito al 67’ nel 3-0 a Monza, Mastantuono dovrebbe dare continuità al suo talento senza dover risolvere da solo i problemi della Fiorentina

A Udine servirà molto più di una reazione d’orgoglio. La Fiorentina è chiamata a dare un segnale concreto dopo il pesante 3-0 incassato a Monza, una sconfitta che ha riportato a galla fragilità caratteriali e limiti di gioco che le ultime prestazioni avevano nascosto. E tra i giocatori dai quali ci si aspetta una risposta c’è inevitabilmente Franco Mastantuono.

L’argentino rappresenta una delle poche individualità in grado di accendere la manovra. Eppure, nel 3-0 del Brianteo, anche lui è rimasto intrappolato nella giornata più complicata della squadra. Poco incisivo, impreciso nelle scelte e incapace di trovare quella giocata capace di cambiare l’inerzia della partita, è stato sostituito da Vanoli al 67’. Un segnale che non può passare inosservato, soprattutto considerando quanto il tecnico punti sulle sue qualità.

Certo, non si può chiedere a un diciannovenne di risolvere da solo i problemi di una squadra intera. Ma è altrettanto evidente che il talento debba cominciare a trasformarsi in continuità e responsabilità. Mastantuono ha il dribbling, la personalità e la qualità tecnica per diventare un riferimento offensivo. Le parole pubblicate sui social dopo Monza, con le scuse ai tifosi e la promessa che il gruppo saprà rialzarsi, rappresentano un primo gesto di responsabilità. Adesso, però, servono risposte sul campo. A Udine la Fiorentina avrà bisogno di personalità, lucidità e coraggio. Proprio le caratteristiche che il giovane argentino può mettere a disposizione.

Vanoli dovrà essere bravo a restituirgli fiducia, mettendolo nelle condizioni di incidere senza rinunciare alle richieste di sacrificio e applicazione. Perché il percorso di crescita passa anche dalla capacità di essere decisivi nelle gare sporche, quelle in cui lo spazio è poco e la pressione è tanta.

La Fiorentina non può più permettersi di aspettare. E Mastantuono, pur senza caricarlo di responsabilità eccessive, è chiamato a fare un passo avanti. Il talento non è in discussione: adesso deve diventare un fattore. A Udine, più che le promesse, conteranno le risposte.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione