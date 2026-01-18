Nazione: “Lutto al braccio e maglia speciale. Tutti in campo per Commisso. Domenica surreale al Dall’Ara”

Tutti in campo. Sì, si gioca il derby dell’Appennino. Come – ieri – hanno giocato tutte le squadre viola impegnate nei campionati giovanili e in quello femminile. Tutti in campo, perché poi è quello che avrebbe voluto e fatto fare Rocco Commisso. Partita strana, sicuramente diversa, a suo modo unica quella che vivrà la squadra viola oggi sul campo del Bologna, perchè è vero che si giocherà, ma lo si farà con il pensiero e il cuore rivolti al presidente che non c’è più. Bologna-Fiorentina si accenderà alle ore 15, proprio come aveva deciso il calendario della giornata. Del resto la possibilità che la partita fosse cancellata, rinviata a data da destinarsi, rivoluzionando i programmi delle due squadre impegnate fra campionato, coppe europee e coppa Italia, è durata il tempo di un caffè e nella realtà, non è mai stata presa in considerazione dalla Lega Calcio. Se n’è parlato, ma quando la Fiorentina ha fatto capire che avrebbe preferito celebrare Commisso scendendo in campo, la macchina del derby ha ripreso a camminare con il normale avvicinamento al match.

Si gioca , a Bologna dove si vivranno emozioni speciali che il destino sembra aver voluto posizionare proprio nella memoria di Commisso. La prima riguarda Vincenzo Italiano. Sì, proprio lui, l’allenatore che ha portato la Fiorentina di Rocco a un passo dal sogno di vincere. Conference e coppa Italia, Italiano e Commisso hanno condiviso insieme l’attesa, la delusione per il risultato e poi la voglia di continuare a crederci. Sempre e comunque. Ci sarà Italiano oggi in campo, anche se da avversario, nella prima partita senza Rocco. E comunque anche le sensazioni dell’attuale allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli saranno un tuffo al cuore. Già, perchè lui, Vanoli, guida la Fiorentina, ha firmato un contratto con i viola, grazie al sì di Rocco, ma quel sì non aveva e non è mai coinciso con una stretta di mano, un abbraccio, una pacca sulle spalle del presidente. Non si sono mai conosciuti di persona Vanoli e Commisso e ieri l’allenatore ha salutato così la scomparsa del suo presidente: «Dispiace non averti conosciuto, grazie per la fiducia». Commozione allo stato puro. La squadra sarà in campo con il lutto al braccio, mentre la Lega ha stabilito che tutte le partite del weekend saranno precedute da un minuto di silenzio in memoria di Commisso.

Memoria che la Fiorentina onorerà anche con una maglia speciale che sarà indossata dai giocatori nel riscaldamento e nel lavoro in campo, prima della partita. Ci sarà un lungo applauso, quello di tutto il pubblico presente alla stadio di Bologna a salutare Commisso prima del match e poi quella diretta tv che, come accadeva per ogni partita della Fiorentina rimbalzerà negli Stati Uniti (là saranno le 9 del mattino) per raccontare ai tifosi viola la partita di una squadra che fa soffrire, sognare, innervosire e gioire. Per la prima volta, quel collegamento dall’Italia non avrà fra gli spettatori il suo primo tifoso e di sicuro la cronaca del match entrerà quasi in punta di piedi in casa Commisso. Dove la famiglia piangerà il suo Rocco e allo stesso tempo seguirà quella sfida che la Fiorentina ha voluto giocare. Proprio come voleva lui. Il presidente. Lo scrive La Nazione.