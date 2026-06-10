Nazione: “Joao Mario può arrivare alla Fiorentina con un prestito condizionato: la Juve lo valuta 8 milioni”
Joao Mario piace a prescindere dal futuro di Dodò
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 08:38
Se col Sassuolo si proverà a parlare anche di Volpato (altro giocatore che piace particolarmente al nuovo tecnico e che rientra nella ricerca di esterni offensivi che necessariamente dovranno arrivare), l'altro giocatore sul quale lavora da giorni la Fiorentina è Joao Mario, reduce dal prestito al Bologna ma di proprietà della Juventus. Classe 2000, valutazione intorno agli 8 milioni, si può concludere l'affare sulla base di un prestito condizionato. Profilo che piace nell'ambito del rinnovamento della corsia destra, a prescindere da quel che accadrà sul fronte Dodo. Lo scrive La Nazione.