Nazione: "Jimenez 6, il migliore, ci crede sempre. Ranieri 4, il peggiore, pomeriggio da incubo, annaspa"

Le pagelle de La Nazione sono in linea con quelle degli altri quotidiani. In particolare colpisce la concordia sulla prova di Oulai (anche qui 4.5)

IL MIGLIORE

Alex Jimenez, 6

E’ quello della linea difensiva che forse va in affanno meno degli altri. Eppure dalle sue parti non si può stare tranquilli. Cliente complicato, infatti, El Shaarawy perché il Faraone lo punta e lo tiene basso, prendendolo alle spalle quando prova ad affacciarsi sulla corsia di sinistra. Segna ancora una volta con una deviazione ma almeno ha il merito di crederci sempre: da qui il mezzo punto in più. Dal 79' Dodò.

IL PEGGIORE

Luca Ranieri, 4

Peggior modo per celebrare il rinnovo non poteva esserci. Un pomeriggio da incubo. L’inizio è complicato, non si macchia di errori particolari, ma dopo il giallo inutile rimediato per un intervento a metà campo, inizia il calvario. cicca clamorosamente un pallone facile che Messias può solo spingere in porta. E da quel momento annaspa. Sfiora il gol ma non basta a evitare il cambio. Dal 46’ Viery.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione