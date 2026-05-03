Nazione: "Fiorentina fa gruppo a Bagno a Ripoli: l'obiettivo è la salvezza aritmetica contro la Roma"

Tra spirito di squadra e serenità, la Viola si compatta in vista del decisivo finale di stagione.

La Fiorentina si avvicina alla sfida contro la Roma con un obiettivo preciso: ottenere la salvezza matematica. La gara dell’Olimpico potrebbe rivelarsi decisiva, anche in base ai risultati degli altri campi, rendendo concreta una permanenza in Serie A che fino a poche settimane fa sembrava complicata. L’atmosfera resta quindi sospesa tra tensione e fiducia.

Per preparare al meglio l’impegno, la squadra ha puntato molto sulla compattezza del gruppo. Approfittando del giorno libero del Primo Maggio, i giocatori si sono ritrovati insieme alle famiglie in una villa a Bagno a Ripoli, nei pressi del Viola Park, per condividere un momento di relax. Un’iniziativa promossa dai leader dello spogliatoio per rafforzare lo spirito di squadra. Presente anche Paolo Vanoli con il suo staff, che ha però lasciato spazio al gruppo.

Sul piano tecnico sono attese poche novità rispetto all’ultima uscita: possibile il rientro di Marin Pongračić in difesa, mentre restano da valutare le condizioni di Fabiano Parisi e Robin Gosens. Confermato l’assetto con Nicolò Fagioli in regia e Albert Gudmundsson impiegato da falso nove; possibile spazio in panchina anche per il giovane Braschi. Lo riporta La Nazione.