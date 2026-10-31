Il duello Nazione: "Fagioli in difficoltà contro l’Atalanta, Oulai è piaciuto e i tifosi lo vogliono in campo"

La prestazione convincente di Oulai contro la Dea mette in discussione le gerarchie in cabina di regia: il dinamismo dell'ivoriano batte la regia di Fagioli

Quarantacinque minuti per cambiare le valutazioni, non ancora le gerarchie. La sostituzione di Nicolò Fagioli all’intervallo della partita contro l’Atalanta ha riacceso il dibattito sul centrocampo della Fiorentina. Da una parte la peggior prestazione stagionale del regista ex Juve, dall’altra la risposta convincente di Oulai, entrato con personalità in una partita che i viola stavano perdendo. Il risultato è un ballottaggio che potrebbe accompagnare Vanoli anche nelle prossime settimane.

Fagioli ha vissuto una serata decisamente complicata. Pressato da Ederson e spesso chiuso anche da De Ketelaere, non è riuscito a trovare tempi e spazi per organizzare il gioco. Diversi palloni persi, qualche scelta sbagliata e soprattutto poca lucidità nella gestione del possesso. L’errore nell’azione del vantaggio atalantino ha completato un primo tempo da dimenticare, fotografato anche dai voti dei quotidiani, con diversi 4 e 4,5. Vanoli ha parlato di «cambio tattico», senza aggiungere altro. Difficile però non collegare la sostituzione al rendimento del numero 44.

L’ingresso in campo di Oulai è stato incoraggiante. Il giovane ivoriano ha preso in mano il centrocampo senza timori, cercando subito il pallone e dettando i tempi. Ha giocato con ordine, mostrando una crescita significativa e risultando anche provvidenziale su un ripiegamento difensivo. La Fiorentina ha cambiato passo nella ripresa e il suo ingresso ha sicuramente contribuito.

Quanto basta per chiedere una maglia da titolare? Per una parte della tifoseria sì. C’è chi vorrebbe vedere Oulai stabilmente dall’inizio e chi immagina una soluzione che non preveda necessariamente l’esclusione di Fagioli, ma la convivenza dei due. Un’ipotesi interessante, da verificare soprattutto sul piano dell’equilibrio e della copertura difensiva. Vanoli, per il momento, preferisce non accelerare. «Oulai è un ragazzo giovane, va fatto crescere anche lasciandolo in panchina», ha spiegato dopo l’Atalanta, sottolineandone i progressi. Poi il concetto più significativo: «Dovesse conquistare una maglia da titolare, poi dovrebbe essere bravo a tenersela». Un messaggio rivolto all’ivoriano, ma valido per tutti.

Assolutamente prematuro bocciare Fagioli dopo una partita sbagliata, così come immaginare una rivoluzione in mezzo al campo. Nicolò resta un riferimento tecnico importante, Oulai sta dimostrando di poter rappresentare qualcosa di più di una semplice alternativa. Ora la palla passa a Vanoli, che già da Reggio Emilia darà un’indicazione chiara sulla strada che vuole percorrere.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione