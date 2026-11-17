L'analisi Nazione: "Fagioli è in un momento complicato, anche in Nazionale ha fatto fatica. Ma ha la fiducia di Vanoli"

Le prestazioni sottotono rischiano di minare la fiducia di Fagioli, che non va lasciato solo. Paolo Vanoli lo ha difeso, invitando a non esagerare e a ritrovare ritmo e concentrazione

Ci sono momenti in cui anche il talento ha bisogno di essere salvato. Non da un infortunio, non da un avversario particolarmente ispirato, ma da se stesso, dalle aspettative, dalla pressione e da quella spirale negativa che rischia di trasformare qualche prestazione sottotono in una crisi di fiducia. Nicolò Fagioli, oggi, sembra proprio dentro questo tunnel. E sarebbe un errore lasciarlo solo.

Il momento del centrocampista viola è complicato. A Firenze non riesce più a trovare quella continuità che nella passata stagione e di recente lo aveva messo in luce come uno degli interpreti più interessanti della mediana. Qualche errore, meno personalità, una presenza sempre meno incisiva nella costruzione del gioco e, soprattutto, la sensazione di aver smarrito quella naturalezza che dovrebbe accompagnare un calciatore con le sue qualità. Anche la parentesi azzurra non ha restituito le risposte sperate. Dopo essere rimasto in tribuna contro la Francia, la sfida con il Belgio gli ha riservato una serata difficile: titolare, con addosso il prestigio della maglia numero 10, ma sostituito all’intervallo dopo un primo tempo di sofferenza, come tutta la squadra azzurra, per la verità.

Attenzione, però, a emettere sentenze. Perché Fagioli non è diventato improvvisamente un giocatore normale. E soprattutto non ha dimenticato come si gioca a calcio. La sua capacità di leggere le situazioni, di dare ordine alla manovra, di trovare linee di passaggio che altri nemmeno immaginano resta un patrimonio importante. Serve ritrovare la strada per metterlo nuovamente in una sintonia utile alla squadra.

Paolo Vanoli, in tempi non sospetti, ha preso le difese del centrocampista, invitando tutti a non esagerare, ma al contempo lo ha ‘stimolato’ a ritrovare ritmo e concentrazione. E’ proprio questa la differenza tra chi ha già rinunciato a un giocatore e chi, invece, vuole recuperarlo.

Adesso tocca a lui. La ripresa del campionato deve diventare l’occasione per ripartire, per rimettersi al centro della Fiorentina. Le prossime sfide possono essere un nuovo inizio, senza pretendere che basti una partita per cancellare tutto, ma con la consapevolezza che la squadra ha bisogno della sua qualità.

Salviamo il soldato Fagioli, insomma. Non per indulgenza, non per nostalgia e nemmeno per concedergli privilegi che gli altri non hanno. Ma perché il calcio viola ha bisogno del giocatore che sappiamo possa essere. E perché a 25 anni, con una carriera tutta da costruire, sarebbe davvero troppo presto archiviare un talento come il suo. La fiducia non è un assegno in bianco: è un’opportunità. Ora Nico deve prendersela.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione