Nazione: "Eventuali quarti? La Fiorentina potrebbe pescare Mainz o AEK Larnaca"

Oggi verrà delineato il tabellone della Conference

Questo pomeriggio alle 14 la Fiorentina scoprirà la propria avversaria negli ottavi di finale di Conference League. Ultimo sorteggio dell’anno in programma a Nyon, nel quale verrà delineato anche tutto il tabellone del torneo. Obiettivo per le sedici partecipanti rimaste in corsa la finalissima di Lipsia del prossimo 27 maggio. Restando alla Fiorentina, il sorteggio sarà particolarmente dirimente per stabilire il percorso futuro.

Agli ottavi (in programma tra il 12 e il 19 marzo) la squadra di Vanoli affronterà una tra lo Strasburgo (ha vinto la League Phase ed è settimo in Ligue 1) o i polacchi del Rakow, arrivati secondi un po’ a sorpresa nel maxi girone. Occhio che punta anche agli eventuali quarti, dove fra le teste di serie la Fiorentina potrebbe incontrare – ottavi permettendo – una tra il Mainz (già affrontato nella League Phase con Galloppa in panchina, 2-1 in rimonta per i tedeschi) e l’Aek Larnaca, altra sorpresa della prima fase. In generale sarà comunque possibile intuire tutto il percorso, eventuale semifinale compresa. E qui molto dipenderà dal ramo di tabellone nel quale saranno sorteggiate Rayo Vallecano, Shakhtar, Aek Atene e Sparta Praga. Lo scrive La Nazione.

