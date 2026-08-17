Nazione esalta Atta: “È la frizione del gioco viola, quel variatore che permette al motore di far salire marce”

Il francese ha dimostrato di essere utilissimo

E' la frizione del gioco viola. O anche, visto siamo nei tempi del cambio automatico, è quel variatore che permette al motore di scalare o far salire giri e marce. Sì, Arthur Atta, volto nuovo e pregiato della Fiorentina, l'altra sera, in coppa Italia ha funzionato esattamente così, ovvero ha aiutato la squadra a variare e trasformare il modulo tattico, a innescarne una fase offensiva più o meno spiccata, a far muovere la manovra nella direzione giusta a seconda della situazione.

Atta ha dimostrato di essere utilissimo e assolutamente a suo agio nel 4-3-2-1, quando c'è stato da giocare (accanto a Gud) alle spalle di Kean, Uomo di manovra, bravo e astuto con la palla al piede, l'ex Udinese ha creato spazi, ha partecipato agli affondi senza perdere d'occhio un aiutino alla linea mediana sulle ripartenze degli avversari.

Poi, Atta è diventato il... variatore quando Grosso gli ha chiesto di allargare (molto, moltissimo, praticamente di muoversi quasi come esterno puro) sulla corsia di sinistra. E a questo punto, la Fiorentina dal 4-3-2-1 è passata a un 4-4-2 (con Atta appunto largo) utile a sfruttare Gud come seconda punta. Atta variatore viola, insomma. bravo anche per costruire un 4-3-3 in attesa degli esterni puri. In allenamento c'è riuscito bene. E lo farà, perché lo farà, anche nelle partite 'vere'. Lo scrive La Nazione.