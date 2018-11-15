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Nazione: è il tempo di Norgaard-Ceccherini, da ‘oggetti misteriosi’ a candidati titolari

La Nazione stamattina parla degli "oggetti misteriosi" Christian Norgaard e Federico Ceccherini, arrivati in viola il luglio scorso, ma ancora con pochissimi minuti in campo. In un estate degli affari...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2018 10:22
Nazione: è il tempo di Norgaard-Ceccherini, da ‘oggetti misteriosi’ a candidati titolari - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
Rassegna Stampa
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La Nazione stamattina parla degli "oggetti misteriosi" Christian Norgaard e Federico Ceccherini, arrivati in viola il luglio scorso, ma ancora con pochissimi minuti in campo. In un estate degli affari concentrata più su prestiti, il centrocampista e il difensore sono due giocatori che la Fiorentina ha acquistato, pagato e messo sotto contratto fino al 2022. Norgaard adesso scalpita per un posto in mediana, mentre Ceccherini potrebbe sostituire Pezzella infortunato.

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