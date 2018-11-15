Nazione: è il tempo di Norgaard-Ceccherini, da ‘oggetti misteriosi’ a candidati titolari

La Nazione stamattina parla degli "oggetti misteriosi" Christian Norgaard e Federico Ceccherini, arrivati in viola il luglio scorso, ma ancora con pochissimi minuti in campo. In un estate degli affari...

La Nazione stamattina parla degli "oggetti misteriosi" Christian Norgaard e Federico Ceccherini, arrivati in viola il luglio scorso, ma ancora con pochissimi minuti in campo. In un estate degli affari concentrata più su prestiti, il centrocampista e il difensore sono due giocatori che la Fiorentina ha acquistato, pagato e messo sotto contratto fino al 2022. Norgaard adesso scalpita per un posto in mediana, mentre Ceccherini potrebbe sostituire Pezzella infortunato.