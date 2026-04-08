Nazione: “Crystal Palace, il tifo che ricorda l’Italia: striscioni contro la UEFA”

I tifosi del Crystal Palace sono tra i più rumorosi della Premier League e si avvicinano per passione e calore al modello delle tifoserie italiane. I Glaziers (in italiano “lucidatori” o “vetrai”, in onore degli operai che passavano ore a lucidare il celebre Crystal Palace) rappresentano i sostenitori del club londinese in senso generale, mentre il nucleo del tifo organizzato è costituito dai Fanatics.

Lo scorso luglio, questi ultimi sono finiti al centro dell’attenzione per una serie di striscioni esposti vicino allo stadio contro la UEFA, in seguito alla retrocessione delle Eagles dall’Europa League alla Conference League, dovuta alla doppia proprietà di John Textor, che possiede anche il Lione, già impegnato nella seconda competizione internazionale. Lo riporta La Nazione.