Qui Viola Park Nazione: "Contro il Sassuolo ancora spazio a Dragusin e Viery in difesa. Oulai si candida per una maglia da titolare"

Le probabili scelte di Vanoli per Reggio Emilia: confermata la fiducia al binomio difensivo Dragusin-Viery, mentre in mezzo al campo Oulai insidia Fagioli per un posto dal 1'

Subito in campo, con la testa al Sassuolo. Dopo il 2-2 ottenuto contro l’Atalanta, la Fiorentina ieri mattina è tornata subito a lavorare al Viola Park con l’obiettivo di iniziare a preparare la trasferta del 2 novembre a Reggio Emilia. Per la gara del Mapei contro il grande ex Aquilani Paolo Vanoli non avrà ancora sicuramente a disposizione Atta (che ha qualche chance di tornare in campo per la gara dell’8 contro la Juventus) mentre spera di poter contare - ma solo per la panchina - su Ranieri, che tra ieri e i precedenti allenamenti ha alternato parti individuali con del lavoro collettivo assieme al resto della squadra. Se ne saprà di più stamattina, quando la quadra alle 10 tornerà a lavorare al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Ad oggi però tutto lascia pensare che l’assetto difensivo che verrà schierato contro i neroverdi sia quello già visto all’opera giovedì, con Jimenez e Joao Mario sulle fasce oltre a Dragusin e Viery al centro.

Una novità sembra scontata in mediana: Oulai, dopo la prova incoraggiante con la Dea, viaggia spedito verso una maglia da titolare, con Fagioli che a quel punto sarebbe destinato alla panchina.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione