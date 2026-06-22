Nazione: "Contatti Fiorentina-Napoli per Lang, ma deciderà Allegri il futuro dell'olandese"

Tra i nomi più seguiti dalla Fiorentina c'è Lang

In attacco resta alta l'attenzione sugli esterni offensivi e, oltre a Koleosho , uno dei nomi più seguiti è quello di Noa Lang . Fiorentina e Napoli hanno già affrontato il tema di un possibile trasferimento in prestito, ma ogni valutazione definitiva verrà rimandata alle prossime settimane, quando Allegri deciderà sul futuro dell'olandese. Lo scrive La Nazione.