L'analisi Nazione: "Con tutte le opzioni di riscatto esercitate, le uscite potrebbero fruttare quasi 110 milioni di euro"

Un capitale che la Fiorentina potrà mettere a bilancio solo quando le condizioni saranno soddisfatte: il rendimento degli ex è destinato pertanto a diventare un tema economico oltre che sportivo

Il mercato estivo ha già presentato il suo conto, eppure in futuro potrebbe perfino aiutare a pagarlo. Per una Fiorentina alle prese con un rosso di 136 milioni sul bilancio e reduce da un’estate da circa 130 milioni di investimenti, le cessioni rappresentano infatti una risorsa da seguire quasi quanto i nuovi acquisti. Una parte del denaro è già stata assicurata dalle operazioni concluse, un’altra invece dipenderà dai riscatti dei prossimi mesi.

Nello scenario più favorevole, con tutte le opzioni esercitate, il pacchetto delle uscite potrebbe avvicinarsi a 110 milioni: una prospettiva che impone di distinguere gli introiti definiti dalle possibilità ancora da concretizzare.

A spostare gli equilibri dovrebbero essere soprattutto gli attaccanti, a cominciare da Moise Kean, passato al Como per 36 milioni: la cessione più pesante dell’estate viola che alla luce di quanto accaduto fin qui ha acquistato ulteriore valore. L’ex Juve è ancora senza gol in campionato e ora è ai box dopo l’operazione alla tibia. La Fiorentina ha ottenuto una cifra importante, prima che rendimento e problemi fisici potessero indebolirne la quotazione.

Un ragionamento simile accompagna Roberto Piccoli, trasferito al Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza rossoblù: l’operazione vale 18 milioni più 2 di bonus, meno dei 25 investiti per acquistarlo dal Cagliari ma sufficienti per recuperare una parte consistente della spesa dopo un’annata deludente. Anche il suo avvio è stato frenato da uno stop, ma trovargli una sistemazione a queste cifre ha permesso ai viola di contenere il danno.

Diverso il caso di Niccolò Fortini: il nodo del rinnovo, che il classe 2006 non voleva sottoscrivere, aveva ridotto i margini di manovra della società, riuscita però con abilità a costruire con il Torino un affare da un milione per il prestito e 9 per il diritto di riscatto.

Dieci milioni potenziali per un giovane che era diventato un caso. Qui però il futuro resta da scrivere: saranno i granata a decidere se acquistarlo e il rendimento dell’esterno orienterà la scelta. La stessa prudenza vale per Pietro Comuzzo, a sua volta finito al Toro: un milione per il prestito e un diritto da 20. Già definite invece le operazioni di Lucas Beltran, da 7,3 milioni, e Matias Moreno, da 6,5: per entrambi, il 50% sulla futura rivendita apre prospettive oggi non quantificabili, ma potenzialmente vantaggiose per i viola.

Un capitale che la Fiorentina potrà mettere a bilancio solo quando le condizioni saranno soddisfatte: il rendimento degli ex è destinato pertanto a diventare un tema economico oltre che sportivo, da seguire fino al termine della stagione. Anche da queste uscite passa la possibilità di alleggerire il conto dell’estate e finanziare le prossime mosse.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione