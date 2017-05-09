Nardella si unisce al rammarico: "Amareggiato per questo campionato. Gli investitori per il nuovo stadio..."

Queste le dichiarazioni del Sindaco di Firenze Dario Nardella ai microfoni di Radio Toscana: “Sono amareggiato per questo campionato della mia Fiorentina, dobbiamo però essere uniti per la città e la...

Queste le dichiarazioni del Sindaco di Firenze Dario Nardella ai microfoni di Radio Toscana: “Sono amareggiato per questo campionato della mia Fiorentina, dobbiamo però essere uniti per la città e la squadra. Fiorentina Women’s? Sono molto felice per lo scudetto il calcio femminile sta crescendo. Nuovo stadio? Abbiamo fatto passi avanti, non mancano investitori, italiani e stranieri, per lo stadio”.