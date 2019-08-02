Nainggolan: "Tornare a Cagliari è una scelta forzata. Dimostrerò all'Inter che ha sbagliato"
Radja Nainggolan, il nuovo centrocampista del Cagliari ha rilasciato una breve intervista su Sportitalia: "Tornare a Cagliari è una scelta forzata. Dimosterò all'Inter che ha sbagliato a lasciarmi and...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2019 22:04
Radja Nainggolan, il nuovo centrocampista del Cagliari ha rilasciato una breve intervista su Sportitalia: "Tornare a Cagliari è una scelta forzata. Dimosterò all'Inter che ha sbagliato a lasciarmi andare via".