Mutu: “Che bella giornata oggi! Il momento più bello alla Fiorentina è stato il gol al PSV in coppa Uefa”

Adrian Mutu nel pre partita a DAZN è intervenuto per parlare della giornata del centenario

Adrian Mutu nel pre partita a DAZN è intervenuto per parlare della giornata del centenario:

“Che bella giornata oggi, riabbracciare e parlare con i miei compagni. Tutto il mio periodico qua è stato bello, io ho dato tanto a Firenze e loro mi hanno coccolato. Il momento migliore il gol al PSV che ci ha portato in finale di Europa League. Davanti ho avuto compagni fortissimi”