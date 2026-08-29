Mutu: “Che bella giornata oggi! Il momento più bello alla Fiorentina è stato il gol al PSV in coppa Uefa”
Adrian Mutu nel pre partita a DAZN è intervenuto per parlare della giornata del centenario
A cura di Andrea Pagni
29 agosto 2026 18:18
Adrian Mutu nel pre partita a DAZN è intervenuto per parlare della giornata del centenario:
“Che bella giornata oggi, riabbracciare e parlare con i miei compagni. Tutto il mio periodico qua è stato bello, io ho dato tanto a Firenze e loro mi hanno coccolato. Il momento migliore il gol al PSV che ci ha portato in finale di Europa League. Davanti ho avuto compagni fortissimi”