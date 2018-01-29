Musonda, ma quale Fiorentina? Va al Celtic in prestito gratuito per 18 mesi...
Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il centrocampista offensivo Charly Musonda sarebbe vicinissimo a lasciare il Chelsea, in direzione Scozia. Sul giocatore belga, di origini africane, è piomba...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 09:43
Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il centrocampista offensivo Charly Musonda sarebbe vicinissimo a lasciare il Chelsea, in direzione Scozia. Sul giocatore belga, di origini africane, è piombato infatti il Celtic: presto sarà annunciato l'annuncio del suo prestito ai biancoverdi scozzesi per i prossimi diciotto mesi. Niente da fare per la Fiorentina, che era stata segnalata tra i club interessati al giocatore.