Muharemovic ringrazia Grosso: "Grazie al mister e la squadra, mi hanno voluto bene. Adesso mi sento più forte"

Il tecnico sempre più vicino alla Fiorentina, le parole di Muharemovic raccontano il suo impatto al Sassuolo e sui calciatori che ha guidato.

Le parole di Tarik Muharemovic raccontano molto del rapporto costruito con Fabio Grosso al Sassuolo. Il difensore neroverde, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha voluto ringraziare apertamente l'allenatore destinato, con ogni probabilità, a raccogliere l'eredità sulla panchina della Fiorentina: "Certo, grazie al mister e alla squadra che mi ha preso due anni fa quando qualcuno non mi voleva vedere al top. Fabio Grosso, Francesco Palmeri, Giovanni Carnevali e tutto il club mi hanno voluto bene, hanno visto che avevo qualità; mi sento molto più forte grazie a loro".

Parole che certificano la stima di uno dei suoi giocatori e che offrono un ulteriore indizio sulle qualità umane del tecnico campione del mondo 2006, sempre più vicino a vestire il viola.

La trattativa tra la Fiorentina e Grosso sarebbe ormai nelle battute finali. Restano da definire alcuni dettagli, soprattutto legati alla composizione dello staff tecnico che accompagnerà l'allenatore nella nuova avventura fiorentina, ma l'intesa con la dirigenza appare vicinissima. Diverse fonti parlano di accordo sostanzialmente raggiunto e di una scelta fortemente voluta dal direttore sportivo Fabio Paratici.

Grosso arriverebbe a Firenze dopo due stagioni positive alla guida del Sassuolo, culminate con un undicesimo posto in Serie A e 49 punti conquistati nell'ultimo campionato. Un percorso che ne ha consolidato la crescita da allenatore e che ha convinto la Fiorentina ad affidargli il nuovo progetto tecnico.

Le dichiarazioni di Muharemovic, in questo senso, assumono un significato particolare: oltre ai risultati, il tecnico sembra aver lasciato un segno profondo anche nella crescita e nella fiducia dei suoi giocatori. Un aspetto che, a Firenze, sperano possa diventare uno dei punti di forza della nuova era viola.