Moviola CorSport: “Male Marini, fa tutto il VAR. Giusti i tre rigori. Bonaventura rischia l’espulsione”

Ecco la moviola che troviamo oggi nelle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Atalanta-Fiorentina: “Male Marini, in un paio di momenti è sembrato soffrire la partita. Secondo rigore facile, primo e terzo dati con OFR. Annullato il gol di Dsjimsiti. Di Paolo chiama Marini all’OFR: non è questione geometrica ma la valutazione del loro impatto su un avversario e gioco. Il primo salta e quasi colpisce di testa, il secondo va addosso a Biraghi in recupero, ok annullare.

Una finezza il primo rigore: perchè ogni deviazione che porta ad un tocco di mano è involontaria, ma il braccio destro di Maehle si muove verso il pallone dopo la deviazione di Sportiello in maniera non consona. Più facile il secondo, il tocco di Djimsiti su Bonaventura è netto. Il terzo errore di Marini: Callejon pesta il piede di Gosens. Rischia Bonaventura da una immagine sembra dia una gomitata a Maehle, forse però il contatto è fortuito sulla spalla”.

