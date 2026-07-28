Movimenti in uscita per i viola, Sky Sport annuncia: "Venezia a un passo da Moreno".
Sky Sport rivela che il difensore argentino è vicino al trasferimento in laguna: proseguono i movimenti in uscita del club viola.
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2026 22:24
Si muove anche il mercato in uscita della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, con l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Venezia sarebbe infatti a un passo dall'acquisto di Matias Moreno.
Il difensore argentino potrebbe così trasferirsi in Laguna per trovare maggiore continuità. L'operazione sarebbe ormai vicina alla definizione e rappresenterebbe un'importante uscita per la Fiorentina, che continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni per snellire la rosa a disposizione di Fabio Grosso.