Mourinho vuole il rinnovo dal Benfica, Rui Costa non è d'accordo. Siparietto col giornalista: "Tu resti?"

Nelle ultime settimane Josè Mourinho è stato accostato alla Fiorentina, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Portogallo

Josè Mourinho fa sempre parlare di se. L’ex tecnico della Roma, che è stato accostato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane, si è presentato in conferenza stampa per presentare il prossimo derby di Lisbona contro lo Sporting, una delle partite più attese della stagione per il Benfica, che si trova 3° in classifica dietro due punti ai rivali cittadini.

In questi giorni in casa Benfica si è parlato molto del contratto del portoghese. Il tecnico vorrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, ma Rui Costa, presidente del club, al momento intende rispettare gli attuali accordi contrattuali. Rispondendo a una domanda sul suo possibile futuro al Benfica, Mourinho ha dichiarato: “Non posso dirlo, come potrei affermare una cosa del genere? Non dipende solo da me! È evidente”.

Lo Special One ha spiegato che, come qualsiasi altro membro di un club, non ha il controllo completo sulle decisioni che riguardano la sua permanenza. “Un allenatore, così come un giocatore o un fisioterapista, non può garantire che sarà lì nei prossimi dieci anni. Proprio come lei, da giornalista di A BOLA, magari lo desidera, ma non può esserne certo. Ovviamente, quindi, non posso garantire nulla” ha aggiunto Mourinho.

La risposta di Mourinho ha poi innescato un divertente scambio con il giornalista di A BOLA, che ha scherzato dicendo: “Io posso garantirlo perché nessuno mi vuole”. La battuta ha fatto scoppiare una risata contagiosa da parte di Mourinho, che ha apprezzato il tono ironico della risposta.