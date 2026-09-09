Moretto: "Sondaggi dall'estero per Palladino. L'ex tecnico Viola aspetta la Serie A o la Premier"

Le ultime sul futuro dell'ex allenatore Viola ancora senza panchina

Paolo Vanoli è il primo allenatore italiano attualmente svincolato ad aver trovato una nuova panchina, tornando alla Fiorentina dopo l'esonero di Fabio Grosso. In casa viola, qualche tifoso aveva sognato anche un possibile ritorno di Raffaele Palladino, ma la società ha scelto una strada diversa.



Il tecnico campano rimane quindi senza squadra, nonostante nelle ultime settimane siano arrivate alcune opportunità dall'estero. Come riferito da Matteo Moretto:

"In questo in questo inizio di settembre due club stranieri hanno sondato la possibilità di arrivare a Raffaele Palladino. Questi due club sono la Dinamo Kiev e il Trabzonspor".

"Palladino sta aspettando dei progetti tra Italia e Inghilterra, soprattutto per capire da dove ripartire. Per lui sarà sicuramente importante il progetto a lungo termine e un posto dove poter lavorare eh al 100% con serenità per ottenere determinati obiettivi".