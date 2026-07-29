Moretto: "Si complica la pista Mastantuono-Fiorentina. L'argentino vuole tornare al River Plate"

Il calciatore gradirebbe un ritorno a casa, ma il Real vorrebbe farlo rimanere in Europa. L'1 agosto incontro con l'entourage.

Sembra complicarsi la pista Mastantuono-Fiorentina: come riporta Matteo Moretto, a mancare non è solo l'accordo tra le società sulla formula dell'operazione, ma anche la volontà del giocatore.

L'argentino infatti, gradirebbe tornare al River Plate, con i Millonarios che sarebbero pronti ad accoglierlo nuovamente in patria. In questa situazione però, entrerebbe in gioco proprio il club spagnolo, che vorrebbe far rimanere il proprio gioiello in Europa, anche perché, oltre alla Fiorentina, ci sono altre offerte da squadre di Bundesliga, Portogallo e Liga.

Uno snodo cruciale sarà l'incontro tra l'entourage del calciatore e il Real Madrid: si terrà l'1 agosto, e da qui emergerà quale sarà il futuro dell'argentino.