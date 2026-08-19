Moretto rivela: "Ore decisive per il futuro di Niccolò Fortini"
Arrivano importanti novità da parte di Matteo Moretto sul calciatore viola NIccolò Fortini
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 16:22
Sono ore decisive per il futuro del difensore della Fiorentina Niccolò Fortini. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X,
Hull City e Torino soddisfano le richieste della Fiorentina: sul piatto un prestito con diritto di riscatto.
La situazione di Fortini può essere strettamente legata a quella tra Alessio Cacciamani e la Roma.
Sono attese novità sul giocatore a breve, anche entro la giornata di oggi.