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Moretto rivela: "Ore decisive per il futuro di Niccolò Fortini"

Arrivano importanti novità da parte di Matteo Moretto sul calciatore viola NIccolò Fortini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 16:22
Moretto rivela: "Ore decisive per il futuro di Niccolò Fortini" -
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Sono ore decisive per il futuro del difensore della Fiorentina Niccolò Fortini. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X,

Hull City e Torino soddisfano le richieste della Fiorentina: sul piatto un prestito con diritto di riscatto.
La situazione di Fortini può essere strettamente legata a quella tra Alessio Cacciamani e la Roma.

Sono attese novità sul giocatore a breve, anche entro la giornata di oggi.

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