Moretto: "La Fiorentina si è informata per Ruggeri. L'Atletico valuta offerte da 22-23 milioni di euro"

Entra nel vivo l'ipotesi Ruggeri alla Fiorentina

Arrivano aggiornamenti sul possibile interesse della Fiorentina per Matteo Ruggeri. A fornirli è Matteo Moretto, che ha fatto il punto sulla situazione dell'esterno dell'Atletico Madrid. "Qualora dovesse arrivare un’offerta da 22-23 milioni di euro per Ruggeri l’Atletico Madrid la considererebbe. La Fiorentina ha chiesto informazioni. Da capire le volontà del giocatore che vorrebbe restare a Madrid: se però il giocatore dovesse essere messo alla porta e arrivare un nuovo terzino allora Ruggeri valuterebbe l’addio".