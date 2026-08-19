Moretto: “Il muro della Fiorentina per Kean è molto alto, chiede almeno 40 milioni di euro”

Moretto ha parlato della situazione di Moise Kean

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato della situazione di Kean sul canale YouTube di Fabrizio Romano:“Il Como sta preparando un rilancio per Kean, ma il rilancio deve essere soddisfacente. Perché la Fiorentina chiede 40 milioni di euro magari con qualche bonus. Dunque è vero che è preferito di Fabregas, che il Como lo vuole ma il muro della Fiorentina è molto alto, chiede almeno 40 milioni di euro.”