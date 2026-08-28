Moretto: “Dodò è vicino all’Olympiacos, pronta un’offerta per lui. Era in orbita Nottingham”
Olympiacos vicino a Dodò secondo Matteo Moretto
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 13:13
Il noto giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato della situazione di Dodò sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano:
“Ci sono problemi per Pedersen del Torino all’Olympiacos. La squadra di Atene ora è vicina a Dodò, spinge forte per lui ed è pronta un’offerta per la Fiorentina. Dodò era in orbita Nottingham che è dello stesso proprietario dell’Olympiacos.”