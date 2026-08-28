Moretto conferma: “Intesa tra la Fiorentina e Zirkzee. Si lima l’accordo economico con il Manchester”

La Fiorentina lavora per portare a Firenze Zirkzee, le ultime sulla trattativa per l'attaccante

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato la nostra esclusiva sull'accordo tra la Fiorentina e Zirkzee, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha presentato un’offerta ufficiale per Zirkzee sia al calciatore che al Manchester United. Prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto. Con il calciatore a livello economico la quadra c’è, ma il giocatore comunque tiene le antenne dritte su potenziali nuove squadre interessate. Ad oggi la Fiorentina è la pista più concreta. Con il Manchester United si sta limando sui numeri. Il 28/8 sarà una giornata importante”