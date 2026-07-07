Moretto conferma: "Amatucci al Deportivo, nelle casse della Fiorentina andranno circa 2,5 milioni di euro"
Arriva anche la conferma del giornalista sul costo dell'operazione: la Fiorentina incasserà una cifra vicina ai 2,5 milioni.
Arrivano ulteriori dettagli sull'operazione che porterà Lorenzo Amatucci al Deportivo La Coruña. Dopo la notizia del trasferimento a titolo definitivo riportata da Gianluca Di Marzio, emerge anche la cifra dell'affare.
A confermarla è il giornalista Matteo Moretto, secondo cui il Deportivo verserà alla Fiorentina una somma di circa 2,5 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista classe 2004. Una valutazione importante per un giocatore cresciuto nel settore giovanile viola e reduce dall'ultima stagione trascorsa in prestito al Las Palmas.
Con questa operazione la Fiorentina monetizza dalla cessione di un giovane che non rientrava nei piani tecnici della prima squadra, consentendogli allo stesso tempo di iniziare una nuova avventura a titolo definitivo. In Spagna, Amatucci firmerà un contratto di cinque anni con il Deportivo La Coruña, club che ha deciso di puntare su di lui per il proprio progetto futuro.