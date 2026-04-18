Monti: “Stagione disastrosa: la Conference è una coppetta e noi siamo sempre usciti, serve riflettere”

Le parole di Gianfranco Monti sul momento in casa Fiorentina dopo l'uscita dalla Conference League

Il noto tifoso Viola, Gianfranco Monti, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Coppe o non coppe? Coppe tutta la vita! Poi se fai una squadra forte sopporto, altrimenti l'Europa serve. La Conference sarà anche una coppetta, ma quando abbiamo affrontato squadre forti o al nostro livello ci hanno sempre eliminato. Che sia un punto di riflessioni. Siamo sempre andati fuori".

Aggiunge: "La salvezza? Avevo tanta paura, ma adesso posso stare tranquillo. Arriviamo al più presto alla salvezza, così Paratici può pensare alla prossima stagione senza problemi. Non ci meritiamo questa situazione, essere contenti per essere salvi. Un disastro. Società? Non riesco a capire chi ci sia. Catherine, Giuseppe e Alessandro Ferrari. Ma bisogna capire se vuoi davvero reinvestire. Spero tanto in Fabio Paratici".