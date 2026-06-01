Monti: "Firenze non è pronta per allenatori come Grosso, anche se è un profilo perfetto per la Fiorentina"

Monti commenta la scelta di Grosso come allenatore per la prossima stagione

Le parole di Monti a RadioBruno sul futuro viola: "Noi tifosi della Fiorentina non siamo pronti ad allenatori giovani come Grosso, Aquilani o Galloppa. Credo che Grosso sia pronto: è bravo ed è un profilo ideale per Firenze, ma i tifosi non sono pronti. Avrei preferito Sarri".