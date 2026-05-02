Monti: “Andiamo a Roma per fare punti: voglio la salvezza e spero di fermarli nella corsa all’Europa”

Le parole di Gianfranco Monti in vista della trasferta dell'Olimpico contro la Roma

Il noto tifoso Viola, Gianfranco Monti, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “La Roma è una squadra forte, guidata da un allenatore di valore. Proprio per questo deve essere uno stimolo in più per cercare di fare punti all’Olimpico. Un pareggio me lo terrei stretto: significherebbe dare fastidio a loro nella corsa all’Europa, cosa che mi farebbe anche piacere, e per noi sarebbe un altro passo importante verso la salvezza”.

Monti ha poi voluto ricordare Alex Zanardi: “Dalla sua disavventura è riuscito a capovolgere tutto. Era una persona che meritava di esistere, un portatore di benessere, serenità e allegria”.