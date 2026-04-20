Montella ricorda: "Alla Fiorentina quando mancava Pizarro mancava un pezzo di squadra, era fondamentale"
Ospite di Fabio Caressa e del club Vincenzo Montella ha fatto un paragone tra il suo David Pizarro alla Fiorentina e Hakan Chalanoglu dell'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2026 12:39
Ospite del Club, programma su Sky Calcio, l'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha fatto un paragone tra Chalanoglu e David Pizarro:
"Quando manca Chalanoglu è un problema. Io l'avevo già capito con Pizarro ai tempi della Fiorentina. Quando mancava lui mancava un pezzo di squadra. Ma non era importante tanto per me quanto per i compagni che si appoggiano a lui. E con Chalanoglu c'è lo stesso problema"