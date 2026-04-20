Montella ricorda: "Alla Fiorentina quando mancava Pizarro mancava un pezzo di squadra, era fondamentale"

Ospite di Fabio Caressa e del club Vincenzo Montella ha fatto un paragone tra il suo David Pizarro alla Fiorentina e Hakan Chalanoglu dell'Inter

A cura di Redazione Labaroviola 20 aprile 2026 12:39

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