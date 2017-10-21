Montella: "Presi la Fiorentina dopo anni bui. I rischi non mi spaventano anzi, do il meglio di me"
Vincenzo Montella, nel corso della conferenza stampa che precede la partita tra il suo Milan ed il Genoa, ha commentato il momento di difficoltà... Con alcuni riferimenti al passato: "Sono lucido e mo...
Vincenzo Montella, nel corso della conferenza stampa che precede la partita tra il suo Milan ed il Genoa, ha commentato il momento di difficoltà... Con alcuni riferimenti al passato: "Sono lucido e motivato. Vorrei citare Churchill… Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere entusiasmo. Ho la felicità di allenare il Milan come il primo giorno ma conosco i rischi del mestiere".
Prosegue ripercorrendo alcune tappe della sua vita e della sua carriera: "Ma tutta la mia vita, da sempre è rischiosa: ho lasciato casa da piccolo per vivere e raggiungere un sogno, ho iniziato ad allenare da giovanissimo alla Roma ed era un rischio".
E conclude con un pensiero sulla Fiorentina: "Ho preso la Fiorentina dopo anni bui ed anche qui era un rischio. Non mi spaventa, anzi, do il meglio di me".