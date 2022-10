Mondiali Qatar 2022: le possibili sorprese

Siamo già entrati nell’autunno con i primi freddi e le prime piogge che fanno mettere nell’armadio le magliette a maniche corte, gli occhiali da sole, i pantaloncini e le infradito almeno fino al prossimo anno. Ma ovviamente non sarà un periodo grigio e piovoso, o almeno, ci saranno degli avvenimenti sportivi non da poco.

Il primo su tutti è infatti costituito dalle partite di Qatar 2022 dove i campioni di oggi cercheranno onore e gloria con il pallone già calciato dai campioni di ieri, vedi l’articolo per quelli del calcio italiano, ma nello sport come nella vita non si può mai sapere!

Le partite sono ancora tutte da giocare e quindi non è affatto escluso che questo “spettacolo” venga condito da numerose sorprese e colpi di scena che potrebbero ribaltarne le sorti. Andiamo dunque a capire assieme quali sono le possibili sorprese che il destino ha in serbo per i Mondiali Qatar 2022.

Canada

Si tratta di una squadra piuttosto “atipica” poiché si tende a pensare a team europei, ma dovete sapere che il Canada potrebbe rivelare parecchie sorprese grazie alle gesta di Osorio e David. Nonostante l’assenza di Davies per il recupero dopo il Covid – 19, le foglie d’acero potrebbero sollevare la coppa e di questo pensiero sembra essere anche Carlo Ancelotti!

Serbia

Tra le rivelazioni dei gironi di classificazione, basti pensare che gli slavi l’hanno avuta vinta sui portoghesi di CR7 all’ultimo minuto, senza essere mai stata sconfitta quest’anno la Serbia sembra essere davvero competitiva e pronta a tutto. Tra i bomber da tenere particolarmente d’occhio ci sono dunque Lukic, Milenkovic e Vlahovic, ma non sono esclusi dei cambi di formazione all’ultimo secondo stavolta.

Danimarca

Una delle altre squadre che sembrano già stringere la Coppa del Mondo fra le mani sono i danesi che hanno già dominato il proprio girone subendo solo 3 goal e segnandone ben 30! Purtroppo è vero che hanno pur sempre perso un match, ma fa niente, perché Schmeichel in porta sorretto dalla difesa di Chriestensen e Kjaer è più che pronto a non far passare neanche una mosca tra i pali.

Senegal

Dopo i freddi climi del Nord Europa passiamo dunque ad altri ben più caldi come quelli del Senegal che, con la vittoria ancora fresca fresca della Coppa d’Africa di questa primavera, ha buone chance di sorprendere i tifosi. Gli artefici di tali gesta potrebbero dunque essere Koulibaly e Manè che potrebbero già distinguersi nella prima giornata.

Ecuador

Altro clima caldo, ma stavolta dall’Africa si vola fino all’America del Sud, ma non sui “soliti” Brasile o Argentina, ma bensì leggermente più in su con l’Ecuador che sembra una nazionale pronta a giocarsi il tutto per tutto con Caicedo ed Hincapie.

Inghilterra

At last, but not least questi Mondiali Qatar 2022 potrebbero essere l’occasione di riscatto anche per l’Inghilterra che, dopo più di cinquant’anni a bocca asciutta per quanto riguarda i titoli mondiali, potrebbe cercare a queste latitudini la fortuna che non ha avuto dal 1966 in poi. Un peso che grava tutto sulle spalle di Kane!