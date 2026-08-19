Molinelli, colui che scoprì Kean: "Rimarrei a Firenze, sarebbe la scelta più giusta per lui"

Lo scopritore di Moise Kean ha parlato del futuro dell'attaccante italiano

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Maurizio Molinelli, colui che per primo scoprì Kean in giovane età, ha parlato del futuro dell'attaccante viola. Il futuro di Kean continua a tenere banco e Molinelli, nel suo piccolo, ha provato a dare un consiglio all'attaccante. Gli ha suggerito, infatti, di rimanere a Firenze, perché con Grosso ci sarebbero tutte le carte in regola per vivere una stagione importante e da assoluto protagonista. Queste sono state le sue parole:

"La Fiorentina ovviamente sta alzando il muro per Kean. Io fossi in Moise resterei a Firenze. Il Como è una squadra allettante, ma la Fiorentina sta costruendo una squadra in cui divertirsi e può essere l'anno giusto per un rilancio personale e di squadra. Grosso ha fatto una grande annata con il Sassuolo, ma me lo ricordo anche nella Primavera della Juventus. Le sue squadre giocano bene e fa segnare tanti gol ai propri attaccanti. Moise è la punta di diamante della squadra. In caso di una sua partenza diventerebbe difficile rimpiazzarlo, anche perché siamo verso la fine del mercato e trovare uno come lui è tutt'altro che facile. Fossi la Fiorentina farei di tutto pur di non mandarlo via".