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Molinelli, colui che scoprì Kean: "Rimarrei a Firenze, sarebbe la scelta più giusta per lui"

Lo scopritore di Moise Kean ha parlato del futuro dell'attaccante italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 15:25
Molinelli, colui che scoprì Kean: "Rimarrei a Firenze, sarebbe la scelta più giusta per lui" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Maurizio Molinelli, colui che per primo scoprì Kean in giovane età, ha parlato del futuro dell'attaccante viola. Il futuro di Kean continua a tenere banco e Molinelli, nel suo piccolo, ha provato a dare un consiglio all'attaccante. Gli ha suggerito, infatti, di rimanere a Firenze, perché con Grosso ci sarebbero tutte le carte in regola per vivere una stagione importante e da assoluto protagonista. Queste sono state le sue parole:

"La Fiorentina ovviamente sta alzando il muro per Kean. Io fossi in Moise resterei a Firenze. Il Como è una squadra allettante, ma la Fiorentina sta costruendo una squadra in cui divertirsi e può essere l'anno giusto per un rilancio personale e di squadra. Grosso ha fatto una grande annata con il Sassuolo, ma me lo ricordo anche nella Primavera della Juventus. Le sue squadre giocano bene e fa segnare tanti gol ai propri attaccanti. Moise è la punta di diamante della squadra. In caso di una sua partenza diventerebbe difficile rimpiazzarlo, anche perché siamo verso la fine del mercato e trovare uno come lui è tutt'altro che facile. Fossi la Fiorentina farei di tutto pur di non mandarlo via".

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