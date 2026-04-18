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Mita sicuro: "La Fiorentina vuole continuare con Vanoli, ma l'allenatore può dire addio a sorpresa"

Secondo il noto giornalista del Corriere dello Sport, Paolo Vanoli dovrebbe restare alla Fiorentina ma tutto dipenderà dal progetto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 15:08
Mita sicuro: "La Fiorentina vuole continuare con Vanoli, ma l'allenatore può dire addio a sorpresa" - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista del Corriere dello Sport, Alessandro Mita, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Da quello che abbiamo raccolto, la Fiorentina dovrebbe confermare Paolo Vanoli. L'idea principale dei dirigenti della Fiorentina è quella di dare una nuova chance all'ex allenatore del Torino. E, se posso aggiungere, la sta meritando".

"La Fiorentina a oggi non può arrivare a un nome di calibro superiore. In caso di permanenza di Vanoli, bisogna capire che progetto prospetta la Fiorentina. Magari lo stesso Paolo potrebbe decidere di abbandonare. Ci sono una serie di questioni e interrogativi che dovrebbero essere spazzati via: stadio, introiti, mercato ecc...".

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