Minotti insiste: “Fiorentina-Bologna? Ho ancora dubbi sul contatto Sabiri-Bernardeschi, al limite”

28 Ottobre · 13:34

Aggiornamento: 28 Ottobre 2025 · 13:34

"Non mi era mai capitata una partita così: abbiamo fatto fatica a commentarla"

Lorenzo Minotti, ex difensore e attuale commentatore a SkySport, protagonista del commento di Fiorentina-Bologna, è tornato sulla partita di domenica sera e sugli episodi dubbi che hanno acceso la gara. Ecco le sue parole.

“Non ho mai commentato una partita con così tante chiamate fatte, revocate, episodi, abbiamo fatto fatica anche noi a commentare tutto quel che è capitato, e nella chiosa finale ho mantenuto il dubbio sul rigore su Bernardeschi. Anche noi alcuni video li abbiamo visti solo dopo la partita. Intendo il fallo di mano di Kean a inizio azione sul primo rigore, abbiamo visto il replay solo a gara finita. O il rigore dato e tolto alla Fiorentina: pure li tutto parte da una mano di Kean, da quel che abbiamo ricostruito in sala Var hanno rivalutato l’azione solo dal momento del tiro e dunque si è ripartiti dall’angolo”.

Prosegue: “Sul contatto Sabiri-Bernardeschi siamo al limite, in diretta mi sembrava un contatto leggero e la caduta un po’ innaturale, ma rivisto in tv il tocco c’è ed è una dinamica simile a quello non dato alla Juventus con la Lazio. Dopo la partita esponenti dell’Aia ci confermavano che per loro la valutazione di campo era giusta. Per me è un rigore che ci sta ma non è scandaloso, ma l’espulsione subito dopo amplifica tutto. E il tocco di Dodo in campo è stato accettato ma si poteva pure fischiare rigore

