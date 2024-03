Mina conquista Cagliari, ma il fisico lo tradisce ancora: infortunio muscolare. Salta il Monza

Il Cagliari di Claudio Ranieri si prepara alla difficile trasferta di Monza, e dovrà farlo senza Yerry Mina. Infatti, il ermo ai box per un problema muscolare. I sardi stanno cercando di recuperare il colombiano affinché possa prendere parte allo scontro diretto con il Verona dopo a sosta. La fragilità del difensore colombiano è stato il fattore per cui la Fiorentina ha deciso di non puntare su di lui in questa seconda metà di campionato.

