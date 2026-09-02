Mille e un motivo per Brozovic: esperienza e personalità per completare un centrocampo giovane

Il centrocampista svincolato è nel mirino della Fiorentina, ma sul tavolo c'è anche l'offerta dell'Al-Ittihad

Mandragora a Torino potrebbe spingere la Fiorentina a pensare ancora a un colpo dopo la deadline di questa infuocata sessione estiva di mercato che si è chiusa ieri alle ore 20. Nelle ultime ore è emersa l'ipotesi di un possibile ritorno di Marcelo Brozovic in Italia, con l'indiscrezione di TMW relativa a un'offerta da 2,5 milioni di euro del club gigliato al centrocampista croato classe 1992, rifiutata perché ritenuta troppo bassa. Gli agenti hanno però lasciato aperto uno spiraglio per la trattativa, presentando una controproposta che dovrà essere valutata attentamente dalla Fiorentina per provare a colmare il vuoto lasciato da Mandragora in un reparto che conta cinque elementi per tre posti.



Com'è andata la sua esperienza in Arabia? Brozovic è stato acquistato dall'Al-Nassr nel luglio 2023 a titolo definitivo per 18 milioni di euro. Nella sua prima stagione ha collezionato 43 presenze tra campionato e coppe, mettendo a referto 5 gol e ben 12 assist. Il primo gol in Saudi Pro League è arrivato a dicembre contro l'Al-Ettifaq, nella vittoria per 1-3, su assist di Cristiano Ronaldo. Il 9 maggio 2024 è arrivata anche la sua prima doppietta, realizzata nel match terminato 2-3 contro l'Al-Okhdood.



Nella seconda stagione, quella 2024-2025, Brozovic ha totalizzato 41 presenze complessive, realizzando 2 gol e 5 assist in campionato. Nell'ultima annata ha invece collezionato 40 presenze, contribuendo da protagonista alla conquista della Saudi Pro League. A luglio ha salutato il club saudita dopo aver totalizzato 129 presenze e 8 reti ed è tuttora svincolato.



La Fiorentina si trova dunque con un posto vacante a centrocampo. Dopo l'uscita di Mandragora nelle ultime ore di mercato, ceduto al Torino a titolo definitivo per 7 milioni di euro, si è liberato uno spazio nel reparto. Le idee dei viola erano principalmente due: il tentativo per Kristian Thorstvedt o l'ipotetico ritorno di Lucas Torreira, ma entrambe le piste sono sfumate. Per il primo, il Sassuolo ha detto no per una questione di tempistiche, mentre per il centrocampista uruguaiano il Galatasaray ha fatto muro, considerandolo parte integrante del progetto tecnico di Okan Buruk. La Fiorentina ha quindi virato su Marcelo Brozovic, che potrà essere ingaggiato dopo la deadline della sessione estiva di mercato in quanto svincolato.



Ad oggi il croato può essere una soluzione di esperienza per completare il reparto dopo la parentesi in Arabia. Il suo arrivo potrebbe inoltre essere determinante sul piano della leadership, considerando che la nuova Fiorentina di Grosso è caratterizzata da una costruzione giovane e di prospettiva. La viola potrebbe cogliere l'occasione per aggiungere un regista con eccellenti capacità di interdizione e di costruzione di gioco, capace di aggiungere equilibrio alla rosa e superare le fragilità emerse nelle prime due giornate di campionato.

I matrimoni però si fanno in due, con le dovute scelte che si pongono sul cammino: il classe 92 dovrà dire di no all'offerta sostanziosa dell'Al-Ittihad, e i viola dovranno nel frattempo provare ad andare incontro alle sue esigenze, magari facendo leva sulla sua volontà di tornare in Italia.