Milic: le cifre esatte dell'affare. Tello ok. Corluka vuole Firenze ma...

Secondo Alfredo Pedullà, Milic, considerato l’alternativa di Alonso sulla fascia sinistra, sarà pagato tra i 600 e gli 800 mila euro. Per Tello manca soltanto l’annuncio mentre nella vicenda per il di...

Secondo Alfredo Pedullà, Milic, considerato l’alternativa di Alonso sulla fascia sinistra, sarà pagato tra i 600 e gli 800 mila euro. Per Tello manca soltanto l’annuncio mentre nella vicenda per il difensore Corluka le speranze restano intatte, malgrado il cambio ai vertici della Lokomotiv Mosca. Corluka ha ripreso a spingere, vuole Firenze. Per La Nazione la Lokomotiv aspetta un rilancio di Corvino, che a sua volta aspetta di avere qualche certezza in più a proposito delle uscite pesanti: Gomez e Babacar. Il primo è atteso a Firenze nelle prossime ore, sul suo conto c’è una dose di vaghezza che fa supporre un braccio di ferro imminente.