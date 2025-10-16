Milan-Fiorentina, la favorita secondo i bookmakers

Analizziamo il match di Domenica sera tra Milan e Fiorentina con le relative quote dei bookmakers cercando di capire che partita ci aspetta

La Fiorentina di Pioli si presenta a S.Siro con solamente 3 punti in classifica frutto di 3 pareggi in 6 partite. Momento delicatissimo per la Viola che deve assolutamente fare risultato a Milano, anche se un pareggio potrebbe non bastare per salvare la panchina di Pioli.

Il Milan dal canto suo si presenta tirato a lucido dalla gestione Allegri che sembra aver dato finalmente ordine a una squadra che fino a pochi mesi fa sembrava vivere solamente di individualità a sprazzi. Milan che al momento è terzo in classifica con 13 punti in 6 partite, e si trova alle spalle di Roma e Napoli.

Secondo i bookmakers vedremo un match con almeno due reti, visto che l'Over 1.5 goals è quotato solamente 1.22 di media tra i principali siti scommesse online.

Favorito è il Milan, con il segno 1 quotato mediamente tra 1.50 e 1.53. Molto interessante la tabella qui in basso con la comparazione quote Over 0.5 goals (almeno un gol nel match).

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Per quanto riguarda i migliori bonus scommesse del momento invece potete vederli nella tabella in basso in comparazione tra loro.

Vi ricordiamo che Labaro Viola è a favore di una politica di gioco responsabile e che il gioco è vietato ai minori, vi ricordiamo inoltre di giocare solamente su siti scommesse ADM (ex siti scommesse AAMS), ovvero siti scommesse legali in Italia.

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