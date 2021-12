Mihajlovic perde e non ci sta: “La Juventus ha vinto la partita facendo solo due tiri in porta”

Intervistato da Dazn nel post partita di Bologna-Juventus con la squadra emiliana sconfitta in casa 0-2 dalla squadra bianconera, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha commentato la prestazione della sua squadra, queste le sue parole raccolta da Tutto Bologna

“Abbiamo subito il primo gol a freddo poi dopo abbiamo iniziato a giocare. Tra il primo e il secondo gol stavamo bene in campo e abbiamo creato tante occasioni. Purtroppo abbiamo preso il secondo gol nel nostro miglior momento. La Juve non è stata tanto pericolosa ma ha saputo sfruttare quelle poche occasioni che ha creato. La Juve è sempre la Juve e bisogna anche dare merito agli avversari, con due tiri in porta hanno vinto la partita.