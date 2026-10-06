Messi prepara l'addio: "Me ne vado in pace. Questa maglia è stata il mio sogno e la mia vita"

Le parole del fuoriclasse argentino prima dell'ultima partita con la maglia dell'Albiceleste al Monumental

A poche ore da quello che si prepara a essere un momento storico per l'Argentina, Leo Messi ha voluto affidare un messaggio carico di emozione ai suoi sostenitori. Il fuoriclasse argentino si appresta infatti a vivere il suo ultimo tango con la maglia dell'Albiceleste, questa sera impegnata nell'amichevole contro il Benin al Monumental. Un addio che porta con sé anni di successi, emozioni e un legame profondo con la Nazionale. Queste le parole del numero 10 nel video realizzato per Adidas, suo sponsor:



"È arrivato il momento. Me ne vado in pace, ho dato tutto. Questa maglia è stata il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita per anni. Grazie per avermi amato così tanto, grazie per il vostro supporto. Vi porterò sempre con me".