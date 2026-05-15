Merlo: "Terrei Vanoli sulla panchina, ma Iraola non mi dispiace come sostituto. Fagioli è da vendere"

L'ex centrocampista della Fiorentina si è espresso su alcuni temi legati al mondo viola, a partire dal futuro tecnico e dal calciomercato che sarà

L'ex calciatore della Fiorentina Claudio Merlo, ha voluto dire la sua su alcune questioni che stanno tenendo banco all'interno del mondo viola, come il possibile addio di Vanoli e il potenziale sostituto, o anche su eventuali vendite per rifondare una squadra che deve essere ricostruita.

Proprio sula questione tecnico, l'ex centrocampista si è espresso così: "Io non lo so, penso che sia giusto confermare Vanoli, perché in giro non ci sono tanti allenatori migliori. Secondo me è da riconfermare. Prima di tutto abbiamo tanti di quei giocatori che non sappiamo dove metterli. È una squadra da rifare. Arriveranno altri elementi, poi sarà l'allenatore a dare le direttive a Paratici per i nuovi acquisti. Io prenderei Iraola se Vanoli non viene riconfermato. Credo che possa essere un bellissimo prospetto per la Fiorentina".

Merlo ha poi voluto dire la sua anche in merito al mercato, e soprattutto ai rumors che vedono un Fagioli lontano da Firenze: "L'unico che può cedere la Fiorentina è Fagioli. È quello con più classe di tutti. L'unico da vendere per rifare la squadra. Negli altri calciatori non vedo tutto questo mercato. Kean non fa parte dei calciatori con mercato, perché ha ancora problemi e non avrai mai una società che te lo prende. Prima deve guarire per bene e non deve giocare più fino al prossimo anno. Se si facesse ancora più male giocando, diventerebbe un problema sia per lui sia per la Fiorentina. Se vendi bene Fagioli hai i soldi per rifare il centrocampo".