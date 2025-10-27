A San Siro arbitrerà Sozza: non concesse il rigore in Milan-Fiorentina per il fallo di Tomori su Ikonè.

Sono uscite le designazioni arbitrali da parte dell'Aia per le partite della nona giornata di campionato.Il match di San Siro, delle ore 20:45, tra Inter e Fiorentina verrà diretto da Simone Sozza, da...

Sono uscite le designazioni arbitrali da parte dell'Aia per le partite della nona giornata di campionato.

Il match di San Siro, delle ore 20:45, tra Inter e Fiorentina verrà diretto da Simone Sozza, dalla sezione di Seregno, ha già precedentemente arbitrato la Fiorentina a Milano, non concesse il rigore alle maglie Viola per il fallo commesso da Tomori su Ikonè. Gli assistenti invece saranno Costanzo e Passeri; il quarto uomo sarà Francesco Fourneau. Al Var: Davide Ghersini, coadiuvato da Daniele Chiffi.