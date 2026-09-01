McTominay si opera per un'aritmia benigna: salterà la partita contro la Fiorentina

Il giocatore del Napoli salterà la sfida con la Fiorentina

Scott McTominay sarà costretto a fermarsi per alcune settimane. Al centrocampista scozzese è stata riscontrata una lieve aritmia benigna, per la quale sarà necessario un intervento di correzione tramite ablazione. Il giocatore del Napoli verrà operato nei prossimi giorni e, secondo quanto comunicato, il rientro è previsto soltanto a metà ottobre, dopo la lunga pausa per le Nazionali di fine settembre.

Una notizia che interessa da vicino anche la Fiorentina: McTominay non sarà infatti a disposizione per la sfida contro gli azzurri e salterà dunque l'appuntamento con i viola.