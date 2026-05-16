Matri: "La Fiorentina può fermare la Juventus, ma i bianconeri andranno in Champions League"

Le parole dell'ex attaccante Viola in vista della gara di domani tra Juventus e Fiorentina

L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus, Alessandro Matri, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato della lotta alla Champions e della sfida di domani tra Viola e Bianconeri: "Le ultime due giornate non cambieranno la classifica attuale e in Champions, oltre a Inter e Napoli, andranno la Juventus e il Milan. Il vantaggio è minimo, ma il Milan ha due incontri alla sua portata e non li sbaglierà: i valori dei rossoneri verranno fuori".

"Anche la Juventus con Spalletti ce la farà: Luciano ha dato una svolta e il rientro di Vlahovic è stato una spinta perché là davanti mancava tanto un centravanti che finalizzasse il gioco. Con lui si è chiuso il cerchio e la Juve è tornata a correre. Con la Fiorentina e il Torino, però, non sarà tutto facile".